Rappel produit : deux chauffe-biberons dangereux vendus par Orchestra, Aubert et Amazon

Attention si vous avez acheté un chauffe-biberon NUK. Le site gouvernemental Rappel Conso alerte sur la dangerosité de deux modèles de la marque, commercialisés en ligne, notamment sur Amazon, mais également par les magasins Aubert et Orchestra dans toute la France. Une campagne de rappel a ainsi été lancée pour le chauffe-biberon express et le chauffe-biberon Maison & Voiture du fabricant allemand, spécialisé dans le développement de produits et accessoires d'allaitement.

Ces deux équipements ont été vendus entre le 1er juin 2014 et le 1er novembre 2022. En raison d'un problème sur les appareils, "le produit peut surchauffer et entraîner une brûlure potentielle de la peau en cas de contact", détaille la plateforme gouvernementale qui précise toutefois que "bien que le produit soit un produit de puériculture, il est manié par un adulte et l'enfant n'a pas de raisons de s'en approcher".