Rappel produit : Lidl, Système U, Casino... Ces saucissons peuvent contenir de la salmonelle

Si vous avez acheté un saucisson récemment, prenez garde. Des lots vendus dans la France entière chez Lidl, Système U et Casino sont concernés par un rappel produit en raison de la présence de salmonelle, avertit le site rappel.conso.gouv.fr, ce mardi 10 janvier.

Les aliments concernés chez Système U sont des marques "Système U Bio" et "U", et intitulés "Saucisson sec bio 200G", issus des lots 2290010001(date limite de consommation au 16/01/2023), 2290010002 (DLC au 17/01/2023), 2290010004 (DLC au 22/01/2023), 2290010005 (DLC au 22/01/2023) et 2290010006 (DLC au 24/01/2023).

Les aliments concernés chez Casino sont de la marque éponyme et intitulés "Saucisson sec bio 200G", issus des lots 2290010003 (date limite de consommation au 21/01/2023) et 2290010007 (DLC au 28/01/2023).