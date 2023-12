Raclette, tomme du Jura, morbier... attention à ces lots de fromages susceptibles d'être contaminés

Le site Rappel Conso alerte ce mercredi sur une vingtaine de lots de fromages. Ils sont susceptibles d'être contaminés par la bactérie E. coli.

Attention pour vos soirées raclette : une vingtaine de fromages sont rappelés dans toute la France. En cause ? La présence potentielle de la bactérie E. coli.

Cette alerte concerne uniquement des fromages produits par l’entreprise Monts et Terroirs. Dans le détail, il s'agit de 11 lots de morbier, 6 lots de raclette, et 2 lots de tomme du Jura. La liste détaillée des produits est à retrouver sur le site du gouvernement.

Des produits à détruire ou à rapporter au point de vente

Si la liste des magasins concernés n’est pas communiquée, des enseignes telles que Carrefour, Super U, Leclerc et Intermarché font partie des clients potentiellement touchés. De plus petites surfaces et des fromageries peuvent aussi en avoir vendu.

Comme le rappelle le gouvernement, le produit ne doit pas être consommé, mais détruit ou rapporté au point de vente où un remboursement sera effectué. Un numéro de contact a été mis en place : 08 00 80 12 87. La fin de procédure de rappel est prévue mercredi 24 janvier 2024.

"Les Escherichia coli entéro-hémorragiques peuvent entraîner dans la semaine qui suit des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre", précise Rappel Conso.