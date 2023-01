Rappel produit : des préservatifs de la marque Manix ciblés à cause d'une date de péremption

Si le préservatif est le seul moyen de protection contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et un contraceptif efficace, encore faut-il qu'il soit résistant. Or, plusieurs préservatifs masculins Manix actuellement commercialisés peuvent présenter des risques : le site gouvernemental Rappel Conso signale que deux modèles de la marque sont soumis à une date de péremption plus proche que celle affichée sur l'étiquette.

Sont concernées les boîtes "Manix Contact Aloe" de 14 préservatifs et "Manix Total Bliss" de 12 préservatifs, commercialisées entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2022, relève l'avis de rappel. Elles sont vendues dans la France entière, principalement dans des pharmacies, mais aussi en ligne, par exemple sur Amazon. La liste de distributeurs est à retrouver ici.