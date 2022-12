Rappel produit : risques de listériose dans du jambon cuit Carrefour et Auchan

Dans le détail, il s'agit du lot de produits n° 1127870, vendu partout en France et distribué par Carrefour, avec une période de consommation comprise entre le 5 et le 16 décembre 2022. Un autre rappel a par ailleurs été émis pour des barquettes de quatre tranches de jambon sans couenne dégraissé, vendu partout en France également, et distribué cette fois par Auchan, avec une période de consommation comprise entre le 5 décembre et le 13 décembre.

Les personnes détenant l'un de ces produits sont invitées à ne pas les consommer, à les détruire ou bien à les rapporter en magasin pour procéder à un remboursement. "Le service consommateurs Carrefour se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions du lundi au samedi de 9h à 19h au numéro de téléphone suivant : 0 805 90 80 70", précise l'alerte de rappel.conso.gouv.fr pour le jambon Carrefour.