Rappel produit : attention à ces chipolatas contaminées par des salmonelles

Les consommateurs des chipolatas de la marque Jean Rozé sont appelés à ramener le produit en magasin pour remboursement, indique ce mardi 28 février le site gouvernemental Rappel Conso. En cause : "la présence de salmonelles", les bactéries responsables de la salmonellose.

Le produit concerné est la barquette de 300 grammes, contenant 6 chipolatas avec -25% de sel, issu du lot portant le numéro GTIN 3250392334710. Il s'agit de barquettes dont la date limite de consommation est le 6 mars 2023. Les lots ont été commercialisés entre le 22 et le 28 février, dans la France entière. Les acheteurs sont appelés à ne plus consommer le produit, et à le ramener au point de vente.