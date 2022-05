Risques de Salmonelle : Carrefour rappelle du saucisson

Attention si vous avez récemment acheté du saucisson dans un magasin Carrefour. L'enseigne de grande distribution a lancé une campagne de rappel dans toute la France pour du saucisson sec au Beaufort de 180g VPF commercialisé depuis le 23 mai. Le produit pourrait contenir de la Salmonelle. Deux lots sont concernés : le premier porte le code-barre 3498301003320, numéro de lot 13922 avec une date de durabilité minimale (DDM) au 18/08/2022. Le second est le lot 14022, code-barre 3498301003320 avec une DDM au 19/07/2022.

Selon le communiqué publié sur Rappelconso, des "tests bactériologiques non satisfaisants" ont été effectués et des traces de salmonelles ont été "détectées". Une liste des magasins dans lesquels ce saucisson a été commercialisé a été publiée par le site gouvernemental. Toute personne qui aurait acheté ce produit, conditionné sous film perforé, est invitée à ne pas le consommer et à le détruire ou le rapporter en magasin pour être remboursée.