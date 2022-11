Du riz basmati Lidl rappelé dans toute la France pour des toxines cancérigènes

Les usagers sont appelés à ne plus consommer ces produits et de les rapporter au point de vente, où ils seront remboursés. Des sachets de 1 kg de riz Basmati de la marque Golden Sun, commercialisé dans les enseignes Lidl, font l'objet d'une vaste campagne de rappel, lancée ce vendredi 11 novembre, indique le site gouvernemental Rappel Conso

En cause : une présence anormale d'aflatoxines, des toxines "génotoxiques et cancérigènes", selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), et produites par des moisissures qui se développent notamment dans les régions chaudes et humides, comme en Asie. Le site d'alerte gouvernemental précise que "certains lots en Europe" font l'objet "d'investigations" sur la présence de ces toxines, qui ont abouti au "retrait et rappel par précaution de ce produit".