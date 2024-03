Rappel produits : attention, des bocaux de feta Salakis peuvent contenir des morceaux de verre

Des bocaux de dés de fromage de brebis de la marque Salakis font l’objet d’un rappel depuis le vendredi 8 mars. En cause, la présence de morceaux de verre. Il est donc impératif de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente où il a été acheté.

Attention, danger. Si vous avez récemment acheté un bocal de dés de fromage de brebis de la marque Salakis, il ne doit pas être consommé. D'après le site du gouvernement rappel-conso, ce produit pourrait contenir des morceaux de verre. Dans le détail, il s'agit de pots de 300 grammes aromatisés aux herbes de Provence et poivrons, et commercialisés entre le 30 janvier et le 8 mars dernier.

"Un risque de blessures ou d’effets indésirables"

Ces bocaux sont susceptibles d’avoir été mis dans les rayons de nombreuses grandes enseignes comme Leclerc, Auchan, Casino et Carrefour, et ce, dans toute la France. Si vous avez acheté l'un de ces pots, voici la conduite à tenir : "ne plus consommer" et "rapporter le produit au point de vente", précise le site gouvernemental.

Selon les autorités sanitaires, il existe "un risque de blessures ou d’effets indésirables pour toute personne qui ingérerait le produit". Les pots en question sont dotés du code-barres 3023260005872, leur numéro de lot est le 2.009.1 (06:16 à 07:04), et leur date de durabilité minimale a été fixée au 7 juillet 2024, peut-on encore lire.

Un numéro de contact gratuit a été mis en place, le 0.800.120.120. Par ailleurs, un remboursement sera effectué si vous rapportez le produit.