Rappel de jouets Disney pour un risque de détachement de pièces

rappel.conso.gouv.fr précise que le rappel est "volontaire" et ne fait pas l'objet d'un arrêté préfectoral. Il appelle les consommateurs à "ne plus utiliser le produit", à "contacter le service consommateur" et à retourner l'objet à GN’G PROMOTION à l'adresse suivante : 26 rue Gay-Lussac, 94430, Chennevières-sur-Marne. Les consommateurs se verront proposer la possibilité de bénéficier un "échange", peut-on aussi lire.