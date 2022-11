Rayons vides : pourquoi autant de ruptures de stock dans les magasins ?

Il manque du jambon, du fromage, du riz ou même de la soupe. Dans les rayons des supermarchés, comme on le constate dans le reportage de TF1 ci-dessus, les ruptures de stock se multiplient : jusqu'à un produit sur dix dans certaines enseignes. "On met tout cela sur le dos de l'Ukraine, mais je ne sais pas si c'est vrai", sourit une cliente dans le supermarché visité par notre équipe. La guerre en Ukraine, la crise de l'énergie et la reprise mondiale post-pandémie font bien partie des explications, mais ce ne sont pas les seules. La sécheresse de cet été 2022 joue aussi un rôle important, à cause de son impact sur l'agriculture.