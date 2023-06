Rayures sur la carrosserie : ces produits magiques pour les effacer sans trop dépenser

Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter du “polish”, vous pouvez effacer une rayure en utilisant les produits que vous avez chez vous. À commencer par le dentifrice. Il vous suffit d'appliquer la pâte avec un chiffon propre et humide sur la rayure en essayant de déborder le moins possible. Il ne vous reste qu'à polir légèrement et le tour est joué.

La cendre de cigarette est également très efficace pour venir à bout d'une petite rayure. Là aussi, il vous faut un linge propre et humide. Faites-en une petite boule, saupoudrez-la de cendre et tamponnez la surface puis frottez légèrement pour faire disparaître la rayure. Pour finir, essuyez la carrosserie et vous voilà avec une voiture toute propre.