Recharge, température, câble : comment éviter que ma batterie de téléphone se décharge trop vite ?

La perte d’autonomie d’un smartphone peut pousser à en changer rapidement, malgré l’impact environnemental. Il est nettement préférable de changer ses habitudes afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Quelques astuces permettent en effet de limiter son usure et ainsi de la conserver plus longtemps.

Le smartphone est devenu un outil presque indispensable dans notre quotidien. Outre sa fonction première de communication, c’est un moyen d’obtenir de nombreuses informations, mais aussi de procéder à des paiements ou même, depuis peu, de justifier de son identité. La panne de batterie peut donc être un vrai handicap. On peut donc vite être tenté de changer un téléphone dont l’autonomie a beaucoup baissé. D’autant plus que les nouvelles applications et technologies sont de plus en plus consommatrices d’énergie. Selon l’Agence de transition écologique (Ademe), les Français remplacent leur smartphone tous les deux à trois ans, alors que ces appareils ont un lourd impact sur l’environnement (extraction minière des matériaux, transports…).

Comment éviter l’usure de la batterie de son smartphone ?

Certaines bonnes pratiques permettent cependant de prolonger la durée de vie de la batterie. On est donc bien au-delà des quelques années d’espérance de vie d’un smartphone. Si certaines batteries durent moins longtemps, c’est qu’elles s’abîment plus ou moins selon la façon dont elles sont rechargées. L’usure est plus importante lorsque la batterie est presque vide, ou au contraire lorsqu’elle approche son niveau maximum. On considère que la zone de fonctionnement optimal se situe entre 20 % et 80 % de ses capacités.

Il est donc conseillé de ne pas attendre que son téléphone soit à plat pour le brancher et de cesser la charge avant d’avoir atteint 100 %. Beaucoup de consommateurs ont pour habitude de recharger leur téléphone la nuit. Si vous ne pouvez faire autrement, prenez soin d’utiliser le chargeur fourni par le fabricant. En effet, celui-ci va automatiquement couper la charge lorsque la batterie sera au maximum de ses dispositions. Avec un autre câble, le courant électrique peut continuer de circuler et d'endommager votre batterie. Il en est de même pour une recharge via le port USB d’un ordinateur, précise l’Ademe. Par ailleurs, certains smartphones sont désormais équipés de système permettant de bloquer la recharge lorsqu'elle atteint 80 %.

Pourquoi l’efficacité de la batterie diminue ?

On entend souvent que le froid réduit la performance de la batterie. Mais en réalité, il ralentit plutôt son fonctionnement. Le smartphone peut alors interpréter cela comme une diminution de l’énergie disponible. Concrètement, la jauge devrait remonter une fois l’appareil à température normale. En revanche, la chaleur est nocive. Il faut donc éviter de laisser son téléphone en plein soleil, branché pendant plusieurs heures, ou même de l’utiliser tout en le chargeant.

La durée de vie d'une batterie se calcule en cycles de charge. Limiter sa consommation d'énergie et donc le nombre de charges est le moyen le plus simple de prolonger la durée de vie d’une batterie. Pensez donc à couper les applications énergivores (localisation, Bluetooth, mises à jour automatiques…) ou encore à privilégier la connexion Wi-Fi lorsque vous le pouvez. Si vous n'éteignez pas votre smartphone la nuit, vous pouvez au moins le mettre en mode avion ou en mode "éco".