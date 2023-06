Réductions SNCF : 10.000 cartes Avantage Jeune à 1 euro au lieu de 49 euros

L’objectif affiché du groupe ferroviaire est de cibler la nouvelle génération, sensible aux enjeux climatiques, afin de l'inciter à voyager en train durant l’été. Pour rappel, la carte Avantage Jeune, valable un an, permet de bénéficier de 30% de réduction sur les TGV et Intercités pour le porteur et un deuxième adulte, de 60% pour les enfants (jusqu’à trois) et de prix plafonnés, selon la distance, à 39 euros, 59 euros et 79 euros.