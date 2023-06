Renault Rafale : que vaut le futur SUV coupé au nom d’avion de chasse ?

Ce qui attire immédiatement l’œil sur ce modèle, c’est sa calandre qui évolue selon l’angle choisi pour la regarder. Si les lignes acérées du Renault Rafale font automatiquement penser à l’avion Dassault, le design du véhicule ressemble également au Peugeot 408.

Gilles Vidal, récemment devenu responsable du design chez Renault, officiait il y a peu au même poste chez le constructeur concurrent français. Interviewé par notre journaliste Cyril Provost, le directeur dit s’être inspiré de la tendance mondiale et non d’une marque en particulier : “On avait besoin de moderniser la marque, la faire aller dans le futur, en préservant un design généreux. C’est simple, on a ajouté des lignes plus affûtées, plus acérées, mais aussi des détails plus technologiques. C’est la tendance générale dans le monde, mais on essaie de s’y coller à notre manière.” Le Renault Rafale ne sera pas commercialisé avant le second trimestre 2024, mais Gilles Vidal tease déjà les futures versions : “Je pense que vous allez être surpris sur les prochains modèles, car ça va évoluer assez fort et assez vite.”