Rentrée : une assurance scolaire est-elle obligatoire pour son enfant ?

Pour les établissements publics :

Elle est facultative pour assister aux activités obligatoires inscrites sur son emploi du temps : la classe, la récréation, et les activités liées à l’éducation physique et sportive (piscine, gymnase). Mais, elle est "fortement conseillée" par le ministère de l’Éducation nationale et en général demandée par les établissements scolaires. En revanche, attention à la nuance, elle est exigée pour toutes les sorties facultatives (musées, classes vertes), mais aussi pour la cantine, au goûter et à l’étude.

Pour les établissements privés :

Ces derniers fixent leurs propres règles en matière d’assurance scolaire qu’il faut connaître au moment de l’inscription.