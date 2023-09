Rentrée scolaire : le prix des fournitures a augmenté de 8,5% en un an

La hausse des prix de ces produits sur un an constatée fin août était légèrement inférieure à celle de début juillet (+8,47% contre 9,07%). La DGCCRF estime que "cela n’accrédite pas l’hypothèse selon laquelle les distributeurs, dans leur globalité, auraient accru leurs marges à l’approche de la rentrée scolaire". La DGCCRF note toutefois que les prix en rayon "restent élevés", malgré le reflux des cours du papier et de la pâte à papier. Elle en attribue la cause, notamment, au fait que les tarifs négociés entre fournisseurs et distributeurs l’ont été au moment de l'unique négociation commerciale annuelle, entre décembre 2022 et mars 2023, avant le reflux.