Quelles alternatives économiques au Champagne pendant les fêtes ?

Symbole de joie et de célébration partout dans le monde, le Champagne est presque systématiquement débouché durant les festivités de Noël. Pour les maisons de Champagne, la fin de l’année représente une grosse partie du chiffre d'affaires annuel, tandis que les promos se multiplient en grande surface pour augmenter les ventes. Contrairement aux idées reçues, un bon Champagne n’est pas obligatoirement dispendieux : voici comment faire pétiller vos soirées sans débourser des sommes astronomiques.

À Noël, le Champagne attire l’attention dès qu’il entre dans une pièce. Si certains préféreront laisser le bouchon s’envoler dans les airs ou sabrer la bouteille, d’autres resteront plus prudents : quoi que l’on décide, le "plop" réchauffe immédiatement l’ambiance. Avec ses petites bulles fines, la star des vins effervescents est proposée aussi bien en apéritif qu’au moment du dessert. Malgré la crise, le secteur est en bonne santé économique. En 2021, il atteint les 5,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, avec 325,5 millions de bouteilles expédiées, annonce le Comité Champagne. Si certains Champagnes dépassent allègrement les 100 € la bouteille, comme le Bollinger, le millésimé Dom Pérignon, le Krug ou encore le Ruinart, d’autres permettent de se faire plaisir sans trop dépenser.

Où trouver un champagne accessible et de qualité ?

Il est tout à fait possible de trouver du bon champagne à un prix raisonnable. D’abord, dans les enseignes de la grande distribution comme Carrefour, Auchan ou Leclerc, qui appliquent généralement des promotions sur les vins effervescents. Ainsi, quelques bouteilles sont proposées à moins de 30 €. Encore moins chers, les Champagne de la marque de distributeur (MDD), uniquement proposés par les distributeurs, sont vendus à des prix défiants toute concurrence (-15 €). En prévision de la Saint-Sylvestre ou du Nouvel An, vous pouvez aussi jeter un œil sur les sites de vente en ligne et de vente privée. Il y a aussi de bonnes affaires à faire auprès des cavistes et des vignerons indépendants, qui seront plus à même de vous conseiller. Si vous souhaitez tester un alcool complètement différent, pourquoi ne pas essayer le Prosecco ? En plus d’être rafraîchissant, le prix de vin blanc effervescent italien produit dans la province de Vénétie est particulièrement intéressant, avec des bouteilles comprises entre 5€ et 20€ en moyenne.

Le crémant, un vin mousseux parfait en apéritif

Produit selon la méthode champenoise, le crémant est souvent cité comme la boisson festive et bon marché par excellence. Frais, fruité et pétillent, le crémant est produit dans différentes régions de France. On trouve ainsi du crémant d’Alsace, de Bordeaux, Bourgogne, Jura, Limoux, Loire, Savoie. Par conséquent, il est moitié moins cher que le roi des vins. Côté prix, il est rare qu’une bouteille de crémant franchisse la barre des 20 euros. Toujours dans les vins pétillants, on trouve également la Clairette de Die. Pure produit de la Drôme, cette appellation d’origine contrôlée (AOC) possède des arômes fruités très riches, c’est pourquoi il est préférable de le déguster jeune, de préférence avant deux ans. Excellente pour le dessert, la Clairette de Die est une bonne alternative au Champagne, surtout si vous attendez beaucoup de monde pour le repas de Noël cette année : côté prix, les bouteilles dépassent rarement les 10 € en grande surface.