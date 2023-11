Repeindre un mur soi-même : les astuces à connaître absolument

Quand on s'attaque à ce genre de travaux, on a tendance à vouloir aller vite. C'est une erreur. Peindre un mur nécessite de respecter quelques étapes. On commence par lessiver les murs (de bas en haut, pour que les salissures ne laissent pas de traces en coulant). On rince à l'eau claire et on attend le séchage complet. Si votre mur est déjà peint et que la peinture s'écaille, on gratte tout avec une brosse métallique et on ponce. Si le mur est imparfait, on pense à reboucher les trous et fissures et à les poncer quand l'enduit est sec. C'est dans le cas où les imperfections seraient minimes. En revanche, si le mur est très abîmé, il faudra penser à poser une toile de verre pour masquer les dommages. On appliquera ensuite une peinture acrylique pour protéger cette toile. Une fois que le mur est préparé, on peut passer à la suite.