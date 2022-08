REPORTAGE - Beignets, chouchous, churros... Comment sont fabriquées les friandises de vos vacances ?

L’inconvénient du frais est que tout doit être vendu dans la journée. Il faut donc calculer les quantités au plus juste pour éviter les pertes. "Ce week-end, on pensait qu’il allait y avoir énormément de monde et puis il y a la brise marine qui soufflait, qui est assez forte et les gens sont partis beaucoup plus tôt et on a eu beaucoup de retours. Il y a eu 15% à peu près de la production qui a été invendue", poursuit Thierry Martin.

Dernière étape : la cuisson et le fourrage. À la framboise, mais aussi au chocolat blanc, à la noix de coco et même à la banane. Thierry Martin choisit des saveurs originales pour ne pas lasser les vacanciers. Car certains ont délaissé les beignets pour d’autres spécialités de la plage : les chouchous, mais aussi les churros.