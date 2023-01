REPORTAGE - Circuits courts : comment pêcher moins pour gagner plus

Les produits de la mer impliquent un grand nombre d’intermédiaires, du mareyeur à la centrale d’achat, en passant par les poissonniers ou encore les restaurateurs. Alors, pour mieux gagner sa vie, Christophe vend aussi ses poissons en circuit court et à prix fixe toute l’année. C’est grâce à un site Internet, "Poiscaille", qu'il expédie directement sa pêche aux consommateurs. Avec ce système, il s’assure un revenu constant de 2000 euros net par mois. Et il n’a plus besoin de faire des volumes à tout prix.