REPORTAGE - Du bagou et des chansons : avec les vendeurs de beignets, chouchous des vacanciers sur la plage

Ne comptez pas sur lui pour passer inaperçu. Il faut se montrer et surtout se faire entendre. Mehdi Vanhee a des beignets et du bagou à revendre. Dix ans qu'il arpente la plage de Carnon dans l'Hérault, alors forcément, avec son énergie débordante, ça marche. Le vendeur va faire le show durant trois heures sans arrêt, sous un soleil de 38 degrés. Une présence qui plaît aux vacanciers du jour : "On en les prend qu'à lui ! Parce qu'il est gentil, il sourit tout le temps !", s'amuse une plagiste dans le reportage en tête de cet article.