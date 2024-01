REPORTAGE - L'un des meilleurs chocolats du monde est produit par des Français... au Vietnam

Au cœur du delta du Mékong, deux Français ont découvert, il y a dix ans, des cacaoyers oubliés, datant de l'époque coloniale. Ils ont décidé de les exploiter sur place. Leur chocolat est aujourd'hui l’un des meilleurs du monde.

C'est un ovni dans le classement des meilleurs chocolats au monde. Depuis une dizaine d'années, deux Français se sont lancés dans la production de tablettes made in Vietnam. Un chocolat devenu, depuis, l'un des meilleurs au monde. Le "Marou" est fabriqué dans le delta du Mékong et a été créé par Vincent, cofondateur de la marque et ancien commercial.

À force de travail, il exporte désormais ce chocolat réputé aux quatre coins du monde, pour une tablette vendue à six euros l'unité. Une aventure unique à découvrir dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.