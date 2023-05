REPORTAGE - Automobile : au cœur d'un rassemblement de tuning

Beaucoup de femmes sont présentes. Emmanuelle est une pionnière, elle fait du tuning depuis plus de vingt ans. Sur sa voiture, elle a tout changé sauf le moteur. Certaines voitures sont tellement modifiées qu'il devient presque impossible de reconnaître la marque, et encore moins le modèle. Tout est personnalisable même sur des véhicules électriques. Les combinaisons sont infinies, mais il y a une règle pour venir à ces rassemblements : les voitures doivent briller. Ludovic vient d'acheter sa deuxième voiture et a déjà investi plus de 2.000 euros en pièces ajoutée.