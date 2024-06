C'est un fait : les sons de la nature peuvent nous apaiser dans les moments de stress. Les compilations de bruits de vagues, de cigales ou de pluie comptent plusieurs dizaines de millions de vues sur le Web. Cette nature qui envahit notre imaginaire est d'ailleurs devenue un vrai business.

Il a vendu 2 millions d'albums au cours de sa carrière. Et pourtant, il est totalement inconnu du grand public. Enregistrés durant les quatre dernières décennies, les sons de Fernand Deroussen cartonnent aujourd'hui sur les plateformes. Cet audio-naturaliste enregistre les bruits de la nature. "Mon rôle, c’est de faire le lien avec l’humanité, de dire aux gens : 'réécoutez la nature, réécoutez le monde sauvage, et puis contemplez, c'est beau'", explique ce chasseur de sons qui vit dans le Vercors, que l'on peut découvrir dans le reportage de TF1 en tête d'article.

La nature, le meilleur anti-stress

C'est bien connu : les sons de la nature apaisent les plus tendus d'entre nous. D'après une étude canadienne, l'écoute de ces bruits, même artificiels, sont bénéfiques pour la santé. Ils provoquent une diminution du stress, de la tension artérielle ou du rythme cardiaque.

Depuis quelques années, les compilations des bruits de vagues, de cigales ou de pluie se multiplient et comptent plusieurs dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. Ils envahissent même les environnements plus urbains, que ce soit dans les galeries commerciales, les parkings et même les voitures. En tête du palmarès : le bruit de l'eau qui coule, celui des petits oiseaux ou encore celui du crépitement du feu de cheminée, font fureur.

Cette nature qui envahit notre imaginaire est d'ailleurs devenue un vrai business. Dans une chaîne de magasins parisiens, des réveils et des objets de méditation diffusant des bruits de nature ont envahi les rayons. La boutique a enregistré plus de 8% de ventes, rien qu'en 2024. Avec des prix allant de 40 euros à plus de 200 euros pour un objet lumineux "simulateur d'aube", il y en a pour toutes les bourses.