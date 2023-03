REPORTAGE - Coquilles Saint-Jacques : le casse-tête du recyclage obligatoire

Ici, de nombreux pêcheurs livrent leurs coquilles vides pour être broyées et utilisées comme compost agricole. Pascal Simon, l'un des principaux armateurs du port, en fait partie. "Cela fait dix ans qu'on a commencé à travailler avec un agriculteur qui fait du broyage", explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Il estime entre 10 et 15.000 euros le surcoût de cette obligation de recyclage sur la saison complète. D'autres pêcheurs ont opté pour une méthode plus simple, mais plus coûteuse : ils payent près de 900 euros par mois pour utiliser des bacs qui sont ensuite collectés pour du broyage.