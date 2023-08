REPORTAGE - Découvrez la première piscine pour chiens de France

Ici, ils s'amusent et profitent d'un peu de fraîcheur au mois d'août. "Ils ont ce besoin, comme nous, les chiens souffrent encore plus que nous de la chaleur", affirme Laurence Pech, fondatrice de piscine "Mouille tes pattes" à Mérignac (Gironde). "Ça permet aux chiens de pouvoir se dépenser physiquement et psychologiquement", estime-t-elle encore. À la sortie des vestiaires, eux aussi ont leur propre douche et leur sèche-cheveux.