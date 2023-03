REPORTAGE - Hôtellerie : la tendance des motels "comme en Amérique"

C’est un type d’hôtel que l’on croyait réservé aux États-Unis... mais que l'on trouve aussi au pied du Mont-Blanc, comme celui que l'on découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les chambres sont accessibles juste après avoir quitté la nationale et garé sa voiture, ce qui est le principe même du motel, contraction américaine de "motor" et "hotel". Bienvenue dans cette ambiance californienne. Les guitares sont de sortie, les hot-dogs sont de rigueur, et les mugs de café sont toujours pleins. Le concept a été importé par une jeune cheffe d’entreprise, qui entend "dépoussiérer" l’hôtellerie française.