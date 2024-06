Au moment de l'apéro, les habitudes ont clairement changé ces dernières années. Les bistrots ont de plus en plus le blues, a constaté le 13H de TF1.

C'est l'heure de l'apéro pour la famille rencontrée par notre équipe. Annick reçoit ses nièces et leurs copains pour prendre un verre, et pour elle, l'apéritif à domicile ça coule de source : c'est à la maison. Les jeunes, eux aussi, semblent préférer de plus en plus passer ce rituel incontournable de la culture française ailleurs que dans un bistrot. L'apéritif demeure un rendez-vous convivial central dans le quotidien des Français : environ 69% d'entre eux déclarent le prendre au moins une fois par semaine.

Hausse des tarifs

Cyril explique que la hausse des prix y est pour beaucoup dans sa désaffection des estaminets, et que ses sorties au bar se font désormais au compte-goutte. Au même moment, à quelques kilomètres de là, on dénombre seulement cinq personnes au comptoir d'un café. Comme nous, elles constatent que la fréquentation semble baisser inéluctablement.

En France, la consommation dans les cafés, hôtels, et restaurant, a diminué de près de 3,8% en un an, et de 8,6% sur les cinq dernières années. Marie-Pierre, la gérante, le constate sur son chiffre d'affaires. "Les gens ont pris des habitudes différentes, un verre ou deux au bar, et puis après à la maison", explique-t-elle. Même ressenti dans une taverne du sud Finistère. Avec les beaux jours qui tardent à arriver, Valérie a vendu moins de bière en mai que l'année précédente.