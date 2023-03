REPORTAGE - "Panier alimentaire" dans la grande distribution : ce que nous apprend l'exemple grec

C’est l’activité préférée de Naya, et de sa mère Eirini. Chaque dimanche, elles préparent ensemble un nouveau gâteau dans leur appartement d'Athènes. Mais depuis un an, ce petit plaisir pèse de plus en plus lourd sur le budget. Une simple motte de beurre, par exemple, coûte douze euros les 500 grammes. "Jamais, je n'aurais pensé qu'un jour ça coûterait aussi cher", soupire la mère de famille dans le reportage de TF1 en tête d'article, "en Grèce, on fait des produits laitiers !".