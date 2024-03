REPORTAGE - Potager municipal, jardins partagés : Mouans-Sartoux, la ville qui a décidé de se nourrir toute seule

La ville de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) a décidé de produire la quasi-totalité des légumes de ses cantines. À terme, elle vise même une production locale pour l'ensemble de sa population. Un projet pris en exemple par les autres communes du département.

Elle a créé la première ferme municipale de France. Dans les Alpes-Maritimes, la ville de Mouans-Sartoux a décidé de se nourrir toute seule. Ou en tout cas de nourrir tous ses écoliers. Depuis 2012, la commune a érigé son propre potager, qui lui permet de produire 25 tonnes de légumes bio par an et d'alimenter à 85% les cantines de ses écoles et de ses crèches, pour environ 1200 repas chaque jour.

Pour créer sa ferme, Mouans-Sartoux a préempté six hectares de terrains pour éviter qu'ils ne soient construits. Une politique de reconquête agricole montrée aujourd'hui en exemple par l'Agence régionale de Biodiversité et qui inspire les communes voisines. "J'ai envie de porter un projet, parce que je pense que nos enfants ne mangent pas bien, on a un problème de santé", témoigne Brigitte Lizée-Juan, adjointe au maire de Saint-Laurent-du-Var et venue visiter la ferme municipale, dans le reportage en tête de cet article. Pour Alexandra Maccario, chargée de mission aménagement à Cagnes-sur-Mer, "l'ambition, c'est de remettre en culture des terres, puisqu'il y a des terrains en friche et la commune de Mouans-Sartoux est un modèle".

Objectif : souveraineté alimentaire

Si le projet est aujourd'hui solide, Mouans-Sartoux voit plus grand et rêve de souveraineté alimentaire pour tous ses habitants, notamment grâce à ses jardins partagés, installés sur un ancien parking. Les sept lopins de terre créés sur le site sont entretenus par des familles résidant en appartement, et un seul produit jusqu'à 400 kilos de légumes. Une réussite pour Gilles Perole, à l'origine du projet et qui conduit la politique alimentaire de la ville. "Les familles qui ont un enfant qui mange bio à la cantine, qui fait attention à ce qu'il mange, qui en parle à la maison, ça fait changer la famille. Si à côté de ça, nous ont fait des jardins, ça fait changer d'autres personnes, et ça fait un effet boule de neige où tout le monde va dans le même sens d'une alimentation durable", assure-t-il.

Et pour parvenir à une production de maraîchage en 100% local, Gille Perole cherche encore à agrandir la surface agricole de la commune. Objectif : passer de 112 à 150 hectares de terres agricoles sur Mouans-Sartoux, soit la surface nécessaire, selon la ville, à la production de légumes pour ses 10.000 habitants.