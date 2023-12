REPORTAGE - Sapins de Noël synthétiques : découvrez dans quelles conditions ils sont fabriqués en Chine

Pour le sapin de Noël, faut-il acheter un arbre naturel, ou lui préférer son jumeau synthétique, comme 15% des Français ? Pour mieux comprendre les enjeux de ce choix épineux, TF1 s'est rendu dans des ateliers de fabrication en Chine.

On l'oublie pendant presque un an... avant de le redécouvrir au fond du placard. Près de 15% des Français optent chaque année pour le sapin artificiel. À 69 euros pièce en moyenne, c'est une option plus économique que le sapin naturel, car il peut servir plusieurs années. Mais le prix de l'arbre cache la forêt de ses points noirs : produit à l'autre bout du monde, par une main d'œuvre très faiblement rémunérée, le sapin artificiel présente une trace carbone et un coût social à ne pas négliger. TF1 a remonté la filière, comme on peut le voir dans le reportage du 20H ci-dessus.

Je fais des journées de 14 heures, et je touche à peu près 10 euros par jour Une ouvrière de Yiwu

La plupart des arbres de Noël en plastique sont confectionnés en Chine, à 8.000 kilomètres de chez nous : c'est le cas des 80% des ventes dans l'Hexagone. Notre équipe s'est rendue dans l'une des usines à Yiwu, à l'est du pays. Trois millions d'unités y sont produites chaque année, grâce à une machinerie qui produit de fausses branches de sapin au kilomètre. Dans cette ville manufacturière, 200.000 employés fabriquent tous les jours sapins et autres décorations dans des conditions souvent très difficiles. "Je fais des journées de 14 heures, et je touche à peu près 10 euros par jour", témoigne une ouvrière au micro de TF1, sans interrompre sa tâche.

C'est malheureusement le "secret" pour atteindre des coûts de production imbattables. Une formule bon marché, mais avec un impact environnemental non négligeable : ces sapins sont exportés partout dans le monde, par avion ou par bateau. À l'arrivée dans votre appartement, le petit sapin pas cher présente une trace carbone conséquente. Alors, faut-il plutôt choisir un sapin naturel ? Oui, s'il est produit sur le territoire français (et c'est le cas de 68% d'entre eux).

Mais si vous possédez déjà un sapin artificiel, ne le jetez pas : il faut le réutiliser au moins pendant vingt ans pour que son bilan carbone soit le même qu'un sapin naturel. En moyenne, les Français qui optent pour ce type d'arbre ne le conservent qu'un peu plus de sept ans.