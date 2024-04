Vols de muguet : cette fleuriste opte pour une méthode radicale

Les vols de muguet se multiplient à l'approche du 1ᵉʳ mai. De plus en plus de fleuristes s'équipent donc en alarmes et en caméras. Certains, comme Sandra, dans l'Oise, vont jusqu'à dormir dans leur boutique.

Les fleuristes ne le surnomment l'or blanc pour rien. En moins d'une semaine, les ventes de muguet vont rapporter à Sandra Mauroy des milliers d'euros. "C'est une fleur qui est une fois sur l'année donc elle est très attendue à cette période-là, les gens sont chaque fois au rendez-vous", souligne la gérante de "L'atelier floral" à Nointel, dans l'Oise. Mais le muguet n'attire pas seulement les clients. Il suscite également la convoitise des voleurs. Voilà pourquoi la fleuriste n'en dispose plus jamais à l'extérieur de son magasin. "On n'est jamais à l'abri de gens qui peuvent se garer et prendre le muguet, ça peut être très rapide", assure-t-elle.

Une méfiance poussée à l'extrême : dès dimanche soir, Sandra va dormir dans sa boutique pour éviter d'être cambriolée. "Le vol existe, c'est sûr. On prend juste des mesures de prévention", explique-t-elle.

"On est remboursé sur une valeur d'achat, pas de revente"

Un vol en pleine nuit, c'est ce qui est arrivé il y a dix jours au propriétaire d'une boutique dont notre reportage montre les images de vidéosurveillance. Deux hommes viennent de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Ils ne semblent pas pressés et vont rester là pendant près de quatre heures, le temps d'inspecter la marchandise pot par pot. Ils ne trouvent pas de muguet et se rabattent alors sur des contenants en faïence : 500 sont dérobés cette nuit-là. Pour le fleuriste, ce sont des milliers d'euros de perte à l'un des moments clé de l'année.

"Il ne faut pas oublier qu'on a beau être assuré, on est remboursé sur une valeur d'achat et pas sur une valeur de revente, rappelle Morgan Isaac, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Oise. Donc quand on se fait cambrioler, c'est une perte sèche en termes de chiffre d'affaires".

Voilà pourquoi de plus en plus de fleuristes s'équipent en alarmes et en caméras pour sécuriser leur boutique. Le muguet génère chaque année des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires.