REPORTAGE - Voyage au pays natal d'un chapeau de légende, le Borsalino

Dans le Piémont italien, Alessandria est plus connue sous son surnom de "Borsalino City". C'est en effet dans cette petite ville industrielle qu'est né le célèbre chapeau en 1857, qui fait toujours la fierté des habitants. Ici, il est élevé au rang de monument, et un musée lui est même dédié, comme on peut le découvrir dans le reportage de TF1 en tête de cet article.