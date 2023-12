REPORTAGE - Pour les fêtes de Noël, la plus grande plateforme logistique de France tourne à plein régime

Des centaines de millions de colis circulent en France en cette période des fêtes. La révolution de la vente en ligne a modifié le paysage urbain, aux périphéries de nos villes. Des zones logistiques gigantesques ont poussé aux quatre coins du pays. TF1 a visité la plus importante d'entre elles, à Saint-Quentin-Fallavier.

Si vous vivez dans la moitié sud du pays, tout ce que vous commandez en ligne transite au moins une fois par le parc d'activité de Chesnes. Située aux portes de Lyon, la plateforme logistique de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) est la plus vaste de France, comprenant 400 entrepôts très surveillés. Nous avons poussé les portes de l'un d'entre eux. Chez un géant français de la vente en ligne, des équipes se relaient jour et nuit, cinq jours sur sept, pour préparer et expédier les commandes, comme on l'observe dans le reportage du 20H ci-dessus.

En plus de la centaine de salariés permanents, soixante intérimaires ont été recrutés pour Noël. Plus de 30.000 cartons sont expédiés en une journée, des colis suivis à la trace grâce à des puces électroniques. Juste à côté, un studio photo capture les nouveaux produits, pour alimenter chaque jour le site Internet.

Une ville dans la ville

De jour comme de nuit, c'est une valse ininterrompue de camions : il en passe ici plus de 8.000 quotidiennement. La zone touristique de Saint-Quentin-Fallavier est une ville dans la ville, avec ses propres noms de rues, ses arrêts de bus, ou ses crèches pour les enfants des quelque 12.000 salariés... Au cœur de la zone, on trouve même un centre routier, avec des parkings dédiés, des stands de lavage, et des stations services pour les poids lourds.

"Vous êtes à 6h de Paris", explique un chauffeur au micro de TF1, "à 3-4 heures de l'Italie, pas très loin de la Suisse non plus, les Allemands qui descendent sur Lyon viennent ici aussi, et les Espagnols quand ils remontent". Le soir venu, dans un restaurant routier, l'ambiance est internationale, et on peut entendre toutes les langues. Ce qui préoccupe les routiers rencontrés par notre équipe, ce sont les vols à la roulotte et les braquages.

La suite de notre reportage sur les coulisses de la plateforme géante dans la vidéo en tête de cet article.