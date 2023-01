Malgré l'interdiction, pourquoi des fast-foods proposent toujours des emballages jetables ?

Du côté du ministère de la Transition écologique, Christophe Béchu a néanmoins promis d'être "exigeant", notamment avec les "grandes chaines" censées "montrer l'exemple", comme le rapporte Le Monde. Elles seront ainsi invitées le 6 janvier prochain à présenter leur "plan d'action" pour appliquer cette nouvelle mesure. Le gouvernement se dit, par ailleurs, prêt à "accompagner" les "indépendants". Un fonds de 50 millions d’euros par an est prévu au sein du ministère pour le déploiement de premières solutions d’emballages réemployables dès cette année.

Les ONG appellent néanmoins le gouvernement à, en plus de campagnes de sensibilisation auprès des consommateurs et des professionnels, appliquer les pénalités, de 1500 à 15.000 euros d'amendes, prévues dans la loi en cas de manquement. Dans leur tribune, les ONG invitent aussi les consommateurs à la plus grande vigilance, quitte à "sanctionner les enseignes qui ne respecteraient pas la loi, en ne s’y rendant plus, au moins le temps de la mise en conformité".