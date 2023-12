Retraite : comment et pourquoi racheter des points et des trimestres ?

Le rachat de trimestres ou de points peut vous permettre de prétendre à une retraite à taux plein. Vous pouvez racheter des trimestres au titre d’années d’études supérieures, de stages en entreprises ou d’années de travail incomplètes. Il est possible de procéder à un rachat de points pour des années d’études supérieures ou pour les années où il vous manque des trimestres de cotisation.

La retraite approche et malgré le report de l’âge légal de départ, vous savez d’ores et déjà qu’il vous manquera des trimestres pour obtenir votre retraite à taux plein. Mais alors comment faire ? Deux options vous seront proposées en premier lieu : continuer à travailler encore quelques années, ou accepter une décote de votre pension. Mais vous avez aussi la possibilité de racheter des points ou des trimestres. On vous explique dans quels cas cela est possible.

Pourquoi racheter des points ou des trimestres ?

Le rachat de points ou de trimestres permet de faire en sorte que les périodes durant lesquelles vous n’avez pas cotisé à la retraite soient quand même prises en compte dans le calcul de votre pension, peut-on lire sur le site Service Public. L’opération peut être d’autant plus intéressante car, si elle vous permet d’obtenir votre retraite à taux plein, elle peut aussi donner lieu à une augmentation de votre pension complémentaire.

Dans quels cas racheter des trimestres ?

Il vous est possible de racheter des trimestres au titre d’années d’études supérieures, de stages en entreprises réalisés à partir de la date du 15 mars 2015 et effectués dans le cadre d’études supérieures, mais aussi d’années incomplètes pour lesquelles vous n’avez pas cumulé quatre trimestres de cotisation auprès de l’Assurance maladie. Il est possible de racheter au maximum douze trimestres.

Le rachat est possible pour les personnes assurées au régime général de la Sécurité sociale, âgées de 20 à 66 ans inclus. Vous pouvez en faire la demande auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse de votre lieu de résidence.

Attention toutefois, pour racheter les trimestres qu’il vous manque, il vous faudra mettre la main à la poche. Le coût du rachat dépend de trois éléments : votre âge, votre régime de retraite et les revenus professionnels soumis à cotisation de vos douze derniers mois d’activité. Mais quoi qu’il en soit, le prix est élevé. Pour un salarié âgé de 61 ans, le prix moyen d’un trimestre s’élève entre 3 300 € et 4 400 € en moyenne. A noter qu’il est possible d’étaler le paiement lorsque vous achetez plusieurs trimestres. Mais la totalité de la somme devra toutefois être versée avant votre départ en retraite.

Dans quels cas racheter des points ?

Si l’on parle davantage du rachat de trimestres, il est aussi possible de racheter des points. Cela concerne alors votre retraite complémentaire, qui elle ne s’exprime pas en trimestres mais en points. Les points peuvent être rachetés au titre d’années d’études supérieures, effectuées dans un établissement d’enseignement supérieur, une école technique supérieure, une grande école ou une classe préparatoire à une grande école. Vous pouvez également procéder à une demande de rachat pour une année incomplète, c’est-à-dire lors de laquelle vous n’avez pas cumulé vos quatre trimestres de cotisation à la retraite.

Pour prétendre au rachat de ces points, vous devez au préalable avoir racheté les trimestres qui correspondent à ces années, auprès de votre régime de base, explique le site de l’Ircom Agirc-Arrco.

Cette demande de rachat peut être effectuée par une personne âgée de 20 à 67 ans et qui n’a pas encore touchée sa pension de retraite. Il est possible de racheter jusqu’à 140 points par année, sur trois ans maximum.

Leurs prix dépendent du nombre de points souhaités, de leur valeur Agirc-Arrco sur l’année en cours, et de votre âge au moment où vous procédez à la démarche. Une simulation pourrait vous aider à procéder à la demande au moment le plus opportun.