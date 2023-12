Revendre ou échanger ses cadeaux de Noël : mode d’emploi

Des millions de cadeaux vont être échangés durant les fêtes, et parfois, le père Noël se trompera. Il n’est cependant plus tabou d’échanger, voire de revendre ses cadeaux. Divers professionnels et plateformes le permettent, mais sous certaines conditions.

Plus que quelques jours avant le passage du Père Noël. Dans des millions de familles françaises, ce sera l’heure d’ouvrir les cadeaux. Et si c’est bien sûr l’intention qui compte, il est toujours préférable de viser juste. Longtemps, il a été assez mal vu de ne pas conserver le présent reçu, même si celui-ci n’était pas exactement celui attendu. Mais désormais, il n’est plus tabou de demander à échanger, voire même de revendre un cadeau. Selon un sondage Ipsos publié en 2022, un Français sur deux serait prêt à revendre un cadeau de Noël et un sur trois comprendrait que l’on revende le cadeau qu’il a offert.

Quelles sont les règles pour échanger un cadeau ?

Il faut différencier le cas des achats en magasins physiques et sur Internet. Dans le premier cas, sachez que le vendeur n’est absolument pas tenu de reprendre un article, à moins que celui-ci soit défectueux. Toutefois, les commerçants proposent généralement ce service pour rassurer la clientèle. Ils peuvent aussi fournir un remboursement, ou plus souvent un avoir de même valeur. À noter qu’il ne sera pas toujours possible d’échanger immédiatement juste après les fêtes, quand les stocks sont au plus bas.

L’objet doit être rapporté dans son état originel, c’est-à-dire sans avoir été ouvert. On prendra donc soin de ne pas retirer les étiquettes des vêtements. La preuve d’achat (ticket de caisse ou facture) est généralement exigée par les vendeurs. Mieux vaut donc être franc, expliquer que l’on souhaite échanger et demander le ticket. Certains magasins proposent des preuves d’achat n’indiquant pas le prix. Pensez à la solliciter au moment de faire vos courses de Noël.

Dans le cadre d’un achat sur Internet (et plus généralement pour les achats à distance), le consommateur bénéficie automatiquement d’un droit de rétractation de 14 jours. Les vêtements peuvent avoir été essayés et les appareils avoir été testés. Le vendeur peut cependant exiger qu’ils soient retournés dans leur emballage d’origine. Prenez donc garde à ne pas l’abîmer et à le conserver. Attention, la nourriture, les objets personnalisés ou encore les voyages sont exclus de ce droit. Par ailleurs, les frais de renvoi peuvent être à la charge de l’acheteur. Pensez donc à bien vérifier les conditions d’échange au moment d’acheter un cadeau. Si vous avez reçu un cadeau acheté en ligne, vous n’aurez pas la possibilité de l’échanger vous-même si le vendeur n’a pas d’enseigne physique, car vous aurez besoin des identifiants de l’acheteur.

Comment revendre ses cadeaux de Noël

Si vous n’avez pas osé demander la preuve d’achat à celui qui vous a offert un cadeau, il reste possible de le revendre. Le marché de la seconde main est en plein développement, et le fait qu’il s’agisse de cadeaux de Noël rassure les acheteurs, car ils savent qu’ils sont probablement comme neuf. Pour en tirer le meilleur prix, il est donc là encore préférable de conserver l’emballage d’origine intact, les notices, voire le ticket de caisse si vous l’avez. Ce seront des gages de sérieux pour l’acheteur. Attention, en cas de revente entre particuliers, les garanties ne s’appliquent plus. Cela concerne aussi bien celle que proposent le professionnel que la garantie légale de conformité, qui protège contre un défaut du produit.

La revente de cadeaux peut s’effectuer sur les nombreux sites mettant en relation des particuliers : Leboncoin, Ebay, Amazon, Rakuten ou Vinted (pour les vêtements)... Ils disposent parfois d’une section spécialement consacrée aux reventes de Noël. Certains vendeurs, comme la Fnac, proposent eux-mêmes de racheter vos cadeaux. Les présents immatériels (spectacles, concerts, voyages, box..) peuvent être plus difficiles à revendre sur ces sites, surtout lorsqu’il s’agit de e-billets. Mais des plateformes dédiées existent. On peut citer Passetonbillet, Ticketswap ou Viagogo.