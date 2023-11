Pourquoi acheter certains produits frais avec vos titres-restaurant ne sera bientôt plus possible ?

Pour rappel, cette mesure avait été adoptée dans la foulée de la pandémie de Covid-19 et de la montée de l’inflation, mais elle était temporaire, comme le stipulait l'article 6 de la loi du 16 août 2022 sur la protection du pouvoir d'achat : "Jusqu'au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable".

Au 1ᵉʳ janvier, il faudra donc se passer du riz, de la farine, des œufs, des pâtes et autres féculents, ainsi que de la viande, du poisson ou encore du beurre. En bref, tout ce qui n'est pas directement consommable et qui nécessite une certaine préparation. "Par exemple, les sushis pourront être pris en charge par le titre-restaurant", détaille un porte-parole d’Edenred, l’un des groupes commercialisant le titre-restaurant, joint par Actu.fr. En revanche, "le poisson frais et le riz ne le pourront pas". À cela s’ajoute les glaces, les sorbets, les viennoiseries et autres desserts qui ne sont pas à base de produits laitiers, ainsi que tous les produits non alimentaires.