S'attaquer aux taches de graisse : difficile, mais pas impossible !

Cette technique vaut aussi pour une tache ancienne et pour les tissus qui supportent les très hautes températures. On couvre la tache avec des feuilles de papier absorbant. Une au-dessus de la tache, l'autre en dessous. On passe ensuite quelques coups de fer à repasser. La chaleur va liquéfier la graisse et le papier va l'absorber. On passe ensuite à la machine à laver et votre vêtement est comme neuf !