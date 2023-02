Saint-Valentin : cinq astuces pour éviter les arnaques amoureuses en ligne

Le terme est de plus en plus connu. À l'approche de la traditionnelle Saint-Valentin, les "brouteurs", terme né en Côte d'Ivoire et qui désigne un escroc spécialiste des arnaques sentimentales, se multiplient en ligne. Ils tentent de profiter de la solitude de certains pour leur extorquer des sommes qui peuvent s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Rien qu’en 2021, selon la Commission fédérale du commerce américaine (FTC), les victimes d’arnaques sentimentales ont perdu plus de 500 millions de dollars (plus de 460 millions d'euros), soit plus que tout autre type de fraude.

Il faut dire que les brouteurs ciblent leurs victimes : des personnes généralement âgées de plus de 50 ans et qui sortent d'une période amoureuse difficile. Ils opèrent via les réseaux sociaux ou les sites et applications de rencontre, en étudiant le profil de leurs victimes pour leur correspondre au mieux. Dans ce contexte, difficile parfois de détecter l'arnaque... Petit guide pour éviter de se retrouver piégé par ces cybercriminels qui profitent des faiblesses de leurs victimes.