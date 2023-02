Saint-Valentin : un business très florissant, malgré l'inflation qui sévit

Pour autant, même si l'adage dit que "quand on aime, on ne compte pas", face à l'augmentation des prix, les célibataires en quête de partenaire et les jeunes couples se retrouvent à devoir calculer leurs dépenses. Résultat, plus d'un célibataire sur trois (37%) admet avoir moins de budget pour les rendez-vous qu'il y a six mois, affirme le site de rencontres Meetic. Selon ce dernier, les célibataires opteraient "désormais" pour des rencontres dans des "lieux abordables, voire totalement gratuits".

Deux études, menées par les sites de rencontres Happn et Meetic en septembre et en décembre dernier, avancent même que la dépense moyenne allouée à un rendez-vous amoureux oscille entre 20 et 40 euros par personne.

Les amoureux risquent, eux aussi, de ressentir "pleinement l'impact de l'inflation", notamment sur les dépenses liées aux cadeaux de la Saint-Valentin, estime Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse de marchés pour la plateforme financière eToro. En effet, "le prix des produits de base pour les cadeaux les plus courants de la Saint-Valentin a augmenté de 23% au cours des deux dernières années, soit plus que l'inflation globale des prix à la consommation au sein de l'UE (16,2%)", détaille un communiqué d'eToro diffusé jeudi 9 février. Selon ses analyses, "un bijou en argent sera le cadeau le plus avantageux que les Français pourront choisir, le prix de l'argent n'ayant augmenté que de 3% depuis 2021". Les bijoux en or (+13% sur deux ans) ou les boîtes de chocolats, dont "les produits de base comme le cacao et le sucre ont augmenté de 29% en moyenne", constitueraient des cadeaux moins attractifs.