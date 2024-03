Pesticides : l'alerte de 60 Millions de consommateurs sur les salades "prêtes à l'emploi"

60 millions de consommateurs alerte sur la présence de résidus de pesticides dans de nombreuses références de salades. Seuls cinq des sachets analysés se sont révélés être "indemnes de toute contamination", onze laitues présentant même des molécules suspectées d'être cancérogènes. On vous explique.

Déjà découpées, lavées et essorées, les salades en sachet présentent de nombreux atouts pour les consommateurs. Mais malgré le gain de temps qu'elles offrent, des analyses menées par 60 millions de consommateurs, dont les résultats ont été publiés ce jeudi 28 mars, ont révélé la présence de résidus d'insecticides et fongicides sur une grande partie de ces salades.

Pour parvenir à ces résultats, le magazine a analysé 26 références de salades, des laitues classiques et iceberg et des mâches, emballées dans du plastique ou du papier, cultivées en agriculture traditionnelle ou biologique, proposées par des marques nationales comme Bonduelle, Florette ou Les Crudettes, et des marques de distributeur comme Aldi, Lidl, Carrefour, Monoprix ou encore Leclerc.

Des résultats "décevants voire inquiétants"

Les résultats sont "décevants, voire inquiétants", prévient 60 Millions de consommateurs. Et pour cause, seules cinq des salades étudiées se révèlent être "indemnes de contamination". Les autres présentent en moyenne 3,8 résidus de pesticides, pour un total de 28 molécules différentes identifiées.

Parmi elles, huit sont suspectées d'être cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction (CMR), selon le classement établi par l'Agence européenne des produits chimiques, et ont été retrouvées sur 11 laitues, dont la Florette labellisée "sans résidu de pesticides". "Certes, les quantités retrouvées sont dans les clous réglementaires. (...) Autrement dit, il n’y a, théoriquement, pas de risque pour la santé. Mais à ce jour, les scientifiques ne savent quasiment rien des effets cocktail entre toutes ces molécules", rappelle l'étude.

Autres résultats obtenus par les analyses : toutes les laitues étudiées comportent des pesticides non CMR et les plus mauvaises élèves, celles d'Aldi et Top Budget, montent à neuf résidus de pesticides tout confondus.

Les mâches aussi concernées

Concernant les mâches, celles de Bonduelle, Saint Eloi, U et Carrefour bio présentent des molécules suspectées d'être CMR. Mais celle retrouvée sur la dernière référence citée est interdite depuis 2010. Contacté par le magazine, Carrefour se défend en expliquant que ce "métabolique, malgré son interdiction, demeure rémanent dans le sol" et que les analyses menées par le groupe n'ont pas identifié cette substance. Les autres références de mâches bio étudiées, celles d'Auchan et Monoprix, sont quand à elles contaminées par un pesticide à faible risque.

Pour justifier la présence de ces produits dans la majorité des salades en sachet, le président du syndicat des fabricants de produits végétaux frais prêts à l'emploi (SVFPE) rappelle que les producteurs ne savent "pas comment lutter efficacement contre les différentes maladies de la salade, comme les invasions de pucerons ou le mildiou de la salade" et qu'ils font "un gros travail pour éviter les traitements phytosanitaires".

60 millions de consommateurs a aussi étudié les résidus de solution chlorée, qui est utilisée pour laver les salades et éliminer les germes avant leur emballage. Là encore, aucune des références ne présente de résidus en quantité supérieure que celle autorisée. Une "bonne nouvelle" pour le magazine qui précise que la laitue Bonduelle bio n'en contient "aucun" et qu'à l'inverse, "les plus chargées sont celles contenant aussi le plus de résidus de pesticides, comme la laitue Saveurs du jardinier d’Aldi".

Pour éviter d'ingérer ces substances, l'une des enquêtrices, interrogée sur Europe 1, recommande aux consommateurs de "choisir des produits bio ou sans résidus de pesticides qui sont globalement plus propres" mais aussi de laver les salades en sachet, car certains résidus sont "solubles à l'eau", et de s'assurer qu'elles viennent de producteurs français, souvent moins utilisateurs de pesticides que ceux des autres pays européens. Patricia Chairopoulos conseille enfin de privilégier les salades en vrac pour limiter le risque.