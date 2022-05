Salmonelles dans les Kinder : plus de 3000 tonnes de produits retirés

Le site a été mis à l’arrêt début avril et tous les produits fabriqués sur ce site ont été rappelés. Au total, 3000 tonnes de produits. "Cette crise nous fait mal au cœur. Il s’agit du plus gros rappel de produits de ces 20 dernières années. Et il concerne la marque préférée des Français", déclare le directeur général de la filiale française.