Salmonelles dans les chocolats Kinder : la justice belge ouvre une enquête

Selon l'Afsca, "plus d’une centaine de cas de salmonellose ont été identifiés en Europe" depuis plusieurs semaines, et le lien établi fin mars entre ces intoxications et l'usine Ferrero d'Arlon "a été confirmé depuis lors". La salmonellose, provoquée par une bactérie appelée salmonelle, est une cause importante de décès par intoxication alimentaire. Ses symptômes, proches d'une gastro-entérite parfois aiguë (diarrhée, crampes abdominales, légère fièvre, voire vomissements), apparaissent en moyenne après un à trois jours d'incubation.