Salmonelles : Intermarché rappelle des huîtres commercialisées dans toute la France

"Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation", est-il préconisé. "Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. En l'absence de symptômes dans les sept jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin."

Outre ce lot, les huîtres de Bouzigues sont également dans le viseur des autorités. Vendues par Auchan et Leclerc, elles sont rappelées pour un "risque de norovirus", responsable de la gastro-entérite. "Les personnes qui auraient consommé" des huîtres de Bouzigues "et qui présenteraient des vomissements et des diarrhées fréquemment accompagnés d'une fièvre modérée sont invitées à consulter leur médecin traitant", et notamment "les personnes immunodéprimées."