Santé : alerte sur les aliments pour bébé "trop sucrés" vendus dans la grande distribution

L'association prend l'exemple d'un yaourt de la marque Nestlé, le P'tit gourmand saveur chocolat blanc, qui porte la mention "réduit en sucres" alors qu'il en contient "trois fois plus qu'un yaourt nature au lait entier classique". Même situation pour Blédina et son Blédidej biscuité saveur vanille, dont une "brique de 250 ml contient 5 additifs et l'équivalent de 2,5 morceaux de sucre".

Les produits laitiers sont particulièrement pointés du doigt, avec 85% d'entre eux contenant des ingrédients sucrants - sucre, sucre de canne, dextrose ou encore caramel.