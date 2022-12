Saumon, chocolat, œufs de lompes... Gare aux arnaques sur ces produits de fêtes

Emballages malhonnêtes ou surdimensionnés, ingrédients masqués ou additifs controversés pour la santé... Les beaux emballages et le marketing cachent parfois des "arnaques sur l'étiquette". À l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel An, l'organisation Foodwatch, qui défend une alimentation sans risques, saine et abordable, met en garde, comme chaque année, sur les arnaques et dangers qui peuvent se cacher dans vos assiettes à la table du réveillon.

Alors que l'inflation bat des records en France, l'ONG lance sur son site "La table de Noël des arnaques". Foodwatch y épingle dix produits festifs vendus par certains industriels qui "profitent des fêtes" afin de "proposer des emballages qui ne tiennent pas leurs promesses". Passage en revue.