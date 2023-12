Pourquoi vous devriez installer un spa chez vous ?

Que ce soit sur une terrasse ou dans un jardin, installer un spa en extérieur reste l’option la plus simple. Bien que le spa installé à découvert ne puisse pas être utilisé tout au long de l’année, il reste très appréciable tant pour le corps que pour l’esprit. Afin de pouvoir profiter au mieux des bienfaits du sauna, bain nordique et bain à remous, il convient de soigner la création de son espace détente.

Alternative à la piscine, le spa présente l’avantage de nécessiter peu de travaux. Parce que ces aménagements favorisent la détente et permettent de buller chez soi, il convient de les choisir avec soin. Afin de parfaire l’ambiance, on éclaire l’extérieur avec des luminaires adaptés à l’atmosphère. Quant aux grandes plantes en pot, elles interviennent comme une délimitation naturelle et une manière esthétique de cacher le vis-à-vis.

Où installer un spa dans son jardin ?

Mieux vaut aménager un spa sur un terrain plat et compact. Installer un bain à remous sur une terrasse en bois est possible à condition que ses capacités de charge le permettent. Idéalement, on installe son spa sur une dalle bétonnée lisse, ferraillée et avec une épaisseur d’au moins 15 cm. Plus discret, le bain à remous semi-enterré ou enterré exige des travaux de terrassement.

Pour faciliter l’entretien et éviter les déchirures, on place le spa à l’abri des chutes de feuilles et autres objets. Afin de circuler librement, rien de tel qu’un espace d’au moins 1,20 m autour du bain à remous et du bain nordique.

Bien choisir le bain à remous et le bain nordique

Appelé aussi bain bouillonnant, le bain à remous a comme atout d’être moins encombrant et plus économe en eau qu’une piscine. Généralement d’une capacité de deux à six places, il adopte une forme carrée, rectangulaire ou ronde pour plus de convivialité.

Il nécessite seulement un raccord électrique et une arrivée d’eau. Suivant votre budget, vous pouvez vous procurer un modèle gonflable en PVC, à coque rigide, en acrylique ou une cuve en pierre, ou en béton. Des options comme l’aromathérapie, les enceintes musicales, la chromothérapie complètent parfois l’offre.

De son côté, le bain nordique possède un esprit "nature". Constitué d’un seul baquet en bois cylindrique, il s’intègre parfaitement dans un jardin verdoyant. Traditionnellement chauffé au bois, il ne s’utilise qu’en extérieur en raison des fumées qu’il génère. Les modèles électriques permettent de mieux maîtriser la montée en température.

Le sauna, incontournable dans un espace spa

Véritable institution en Finlande, le sauna diffuse une température comprise entre 80 et 100°C. Cette forte chaleur chasse les toxines en même temps que le stress, nettoie la peau, élimine les tensions musculaires et évacue la fatigue. D’après une étude dirigée par le cardiologue Jari Laukkanen à l’University of Eastern Finland, profiter des bienfaits du sauna quatre fois par semaine permet de réduire le risque de développer une maladie cardiovasculaire.

Cette cabine entièrement en bois dispose d’un poêle sur lequel chauffent des pierres poreuses. Pour relancer la chaleur, on verse une louche d’eau. Plus simple d’utilisation que les poêles à bois ou à gaz, le modèle électrique a toutefois l’inconvénient d’être énergivore.

D’un point de vue administratif, une déclaration préalable de travaux suffit pour les saunas de moins de 20 m². En deçà, un permis de construire est exigé.