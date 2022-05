Scandale de la viande de cheval : des règles de traçabilité ont-elles été discrètement abandonnées fin 2021 ?

Dans les rangs du ministère de l'Agriculture, les regards se tournent désormais vers la révision de ce que l'on nomme le règlement INCO. C'est lui qui est chargé d'harmoniser l'étiquetage des denrées alimentaires commercialisées dans l'Union, et bonne nouvelle : il doit être remis sur la table en décembre 2022. L'adoption de la nouvelle mouture de ce règlement, nous confie-t-on, est probable avant 2024, sans doute "au plus tard fin 2023", pour une application dans l’année qui suit (2024). Et la France compte bien militer pour que la question des viandes transformées soit abordée.

Plusieurs raisons sont mises en avant pour se montrer confiant en vue de telles négociations, en particulier la demande très forte des consommateurs, qui réclament de la transparence. Par ailleurs, "quand a été négocié le texte la dernière fois, il y a une dizaine d'années, le sujet n'était pas aussi porteur auprès de nos partenaires. On observait beaucoup de clivages. Aujourd'hui, des signaux encourageants émergent, comme le fait que le contrat de coalition en Allemagne défende l’indication d’origine des produits, alors même que ce n’était pas la position historique de l’Allemagne." En résumé, "on part avec des bases plus favorables que la dernière fois, un meilleur alignement des planètes".

Notons que si les industriels ne sont pour l'heure plus tenus d'indiquer la provenance des viandes dans les produits transformés, ils continuent pourtant à le faire. Cela constitue en effet un argument de vente important et contribue à rassurer les clients. "On parle là d'un critère d’achat très important, arrivant juste après le prix", explique-t-on côté ministère. Les éleveurs, néanmoins, partagent leurs craintes, à l'instar des associations de consommateurs. Des inquiétudes que les discussions à venir autour du règlement INCO permettront peut-être d'endiguer.